Россиянам назвали курс доллара летом

Стоимость доллара к середине лета 2026 года составит 80 рублей. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Эксперт оценил возможность установления курса доллара в 50 рублей к лету

По его словам, ослаблению рубля может способствовать «объём покупок валюты Минфином по бюджетному правилу», а также сезон отпусков и постепенная активизация импорта.

«На противоположной чаше весов — смягчение денежно-кредитных условий. В июне Центробанк может опустить ключевую ставку... до 14%. Системное давление на рубль увеличится», - отметил Смирнов.

Эксперт добавил, что, по его мнению, к осени курс доллара составит 82 рубля, а к концу года — 85 рублей.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил «Радиоточке НСН», что курс доллара может дойти до 70 рублей, но потом рубль начнёт падать – до конца года возможны значения выше ста.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Кутузов
