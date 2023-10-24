«Лохотрон!»: В брачном агентстве высмеяли желание людей «купить» спутника жизни

Ранее в СМИ появилась информация о том, что москвичка отдала брачному агентству почти 12 миллионов рублей в многолетних попытках найти мужа.



«За всю историю человечества никто никогда не находил вторую половинку. Она формируется, надо уметь формировать навыки, умения, этому надо учиться. Купить не получится, это неправильно и невозможно. Нужно найти более-менее подходящего человека, а потом формировать отношения. Надо заинтересовать человека, понять свое предназначение и своего спутника», - сказал собеседник НСН.

По его словам, брачные агентства, обещающие за деньги найти людям спутника жизни - не кто иные, как мошенники, которым место в тюрьме.

«Все эти брачные агентства – лохотрон. Никакие тесты не помогут, мошенникам место в тюрьме, а тем, кто на это ведется – в дурдоме. Чтобы именно размножиться, многого не нужно, но романтическая любовь быстро проходит... А для того, чтобы сформировать отношения до конца жизни, нужно для начала найти подходящего человека по иллюзорному принципу, прислушиваясь к лимбической системе, а потом уже работать над отношениями. Большинство людей не могут этого делать: кто-то интуитивно пытается, а кто-то – никак. Статистика говорит, что сейчас на 1000 браков приходится 800 разводов. Я занимаюсь наукой, мы обучаем людей, а полагать, что вам найдут спутника за деньги – наивно как три копейки, просто как животные какие-то, бред! Я даже расстраиваюсь, когда слышу такие истории: размножились и разбежались, а что дальше?» - задался вопросом эксперт.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, предлагающий ввести единовременную выплату в 10 тысяч рублей впервые вступившим в брак до 35 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

