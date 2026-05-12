Россиянам объяснили, как выйти из состояния перманентной усталости

По его словам, причиной этого состояния являются несоблюдение режима питания и сна, гиподинамя, дефицит железа и витамина D, заболевания щитовидной железы, длительный стресс, последствия инфекций. В результате нарушается баланс между нагрузкой и восстановлением.

Эксперт отметил, что первым шагом к выходу из состояния перманентной усталости является соблюдение режима. В частности, следует ложиться и вставать примерно в одно и то же время.

«Второй шаг — умеренное движение: ежедневная ходьба 30–40 минут часто эффективнее, чем резкая попытка начать новую жизнь с тяжёлых тренировок. Важно также наладить питание», - указал Калюжин.

Он добавил, что если усталость сохраняется более двух недель, сопровождается одышкой, сердцебиением, потерей веса, температурой, нарушением сна или апатией, то в данном случае необходимо обратиться к врачу.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин заявил, что россиян накрыла социальная депрессия из-за экономических и социальных проблем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».