Россиянам объяснили, как выйти из состояния перманентной усталости
Перманентная усталость — это состояние, при котором человек постоянно испытывает недомогание. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Госуниверситета просвещения, кандидат медицинских наук, физиолог Александр Калюжин.
По его словам, причиной этого состояния являются несоблюдение режима питания и сна, гиподинамя, дефицит железа и витамина D, заболевания щитовидной железы, длительный стресс, последствия инфекций. В результате нарушается баланс между нагрузкой и восстановлением.
Эксперт отметил, что первым шагом к выходу из состояния перманентной усталости является соблюдение режима. В частности, следует ложиться и вставать примерно в одно и то же время.
«Второй шаг — умеренное движение: ежедневная ходьба 30–40 минут часто эффективнее, чем резкая попытка начать новую жизнь с тяжёлых тренировок. Важно также наладить питание», - указал Калюжин.
Он добавил, что если усталость сохраняется более двух недель, сопровождается одышкой, сердцебиением, потерей веса, температурой, нарушением сна или апатией, то в данном случае необходимо обратиться к врачу.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин заявил, что россиян накрыла социальная депрессия из-за экономических и социальных проблем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
