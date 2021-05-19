Россияне стали меньше тревожиться

Россияне в 2021 году стали меньше тревожиться, однако тех, кто испытывает стресс, в стране больше половины. Об этом говорится в исследовании, проведенном холдингом «Ромир».

Выяснилось, что более половины россиян (55%) испытывали стресс в январе-феврале. На вопрос, испытывали ли респонденты тревогу в прошлом году, 79% опрошенных дали положительный ответ, передает РИА Новости.