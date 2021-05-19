Россияне стали меньше тревожиться
Россияне в 2021 году стали меньше тревожиться, однако тех, кто испытывает стресс, в стране больше половины. Об этом говорится в исследовании, проведенном холдингом «Ромир».
Выяснилось, что более половины россиян (55%) испытывали стресс в январе-феврале. На вопрос, испытывали ли респонденты тревогу в прошлом году, 79% опрошенных дали положительный ответ, передает РИА Новости.
В основном россияне обеспокоены финансовыми вопросами: больше половины из них встревожены ростом цен и инфляцией (62%), а также низкими зарплатами (56%). Еще 30% признались, что их напрягает ситуация в экономике, ростом безработицы (27%), а также социальное неравенство (25%).
Участники исследования признались, что беспокоит их и качество медицинских услуг, об этом сообщил 41% опрошенных. Почти столько же россиян переживают по поводу эпидемиологической ситуации (40%), еще 32% - из-за высокой стоимости медицинских услуг.
Авторы исследования сообщили, что женщины больше подвержены разного рода беспокойствам, чем мужчины: 56% и 51% соответственно.
В декабре холдинг «Ромир» выяснил, что треть россиян передаривают подарки.
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