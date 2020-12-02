Россияне рассказали о своих опасениях во время пандемии

Более половины россиян (60%) опасаются роста цен и инфляции. Кроме того, каждый второй гражданин (52%) боится низкой зарплаты. Таковы данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

За качество медицинских услуг переживают 44% опрошенных, а 33% боятся новой волны заболеваемости коронавирусом.

Каждый третий респондент (30%) отметил недоступность или высокую стоимость медицинских услуг.