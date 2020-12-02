Россияне рассказали о своих опасениях во время пандемии
Более половины россиян (60%) опасаются роста цен и инфляции. Кроме того, каждый второй гражданин (52%) боится низкой зарплаты. Таковы данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».
За качество медицинских услуг переживают 44% опрошенных, а 33% боятся новой волны заболеваемости коронавирусом.
Каждый третий респондент (30%) отметил недоступность или высокую стоимость медицинских услуг.
Более половины россиян (58%) стали чаще беспокоиться о своем здоровье.
Исследователи также выяснили, что с тревогой россияне борются с помощью алкоголя (так ответили 25% мужчин, 17% в общей выборке), сообщает РБК. И мужчины, и женщины снимают стресс, проводя время с друзьями или родственниками. А алкоголю женщины предпочитают сладкое.
В ноябре ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян назвали себя счастливыми людьми.
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