Россияне рассказали о своих опасениях во время пандемии

Более половины россиян (60%) опасаются роста цен и инфляции. Кроме того, каждый второй гражданин (52%) боится низкой зарплаты. Таковы данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

За качество медицинских услуг переживают 44% опрошенных, а 33% боятся новой волны заболеваемости коронавирусом.

Каждый третий респондент (30%) отметил недоступность или высокую стоимость медицинских услуг.

Россияне на фоне пандемии стали больше тратить

Более половины россиян (58%) стали чаще беспокоиться о своем здоровье.

Исследователи также выяснили, что с тревогой россияне борются с помощью алкоголя (так ответили 25% мужчин, 17% в общей выборке), сообщает РБК. И мужчины, и женщины снимают стресс, проводя время с друзьями или родственниками. А алкоголю женщины предпочитают сладкое.

В ноябре ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян назвали себя счастливыми людьми.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СоцопросПандемия
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