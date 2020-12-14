Треть россиян призналась, что передаривает подарки

Более трети россиян (34%) завили, что передаривают подарки. Еще треть (31%) признались, что делают это иногда, а 3% - всегда. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир».

При этом половина опрошенных (52%) все же оставляет подаренное себе.

В исследовании говорится, что мужчины передаривают подарки реже, чем женщины. Вариант «иногда» выбрали 25% опрошенных мужчин против 37% женщин, передает ТАСС.