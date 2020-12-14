Треть россиян призналась, что передаривает подарки

Более трети россиян (34%) завили, что передаривают подарки. Еще треть (31%) признались, что делают это иногда, а 3% - всегда. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир».

При этом половина опрошенных (52%) все же оставляет подаренное себе.

В исследовании говорится, что мужчины передаривают подарки реже, чем женщины. Вариант «иногда» выбрали 25% опрошенных мужчин против 37% женщин, передает ТАСС.

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Самым популярным подарком в этом году оказались сувениры, их собираются дарить 35% респондентов. Практически столько же (30%) опрошенных не смогли ответить на заданный вопрос. Кроме того, россияне будут дарить парфюмерию или деньги (по 18%), технику и косметику (14%), ювелирные украшения (8%), книги (6%), туристические поездки (3%).

В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что в этой году новогодний стол обойдет россиянам в среднем в 10 576 рублей. Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, как можно сэкономить на продуктах, передает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
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