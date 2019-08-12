Россияне стали меньше тратить в магазинах

Это свидетельствует о том, что один поход в магазин стал обходиться примерно на 1,8% дешевле, чем месяцем ранее, говорится в исследовании. Например, на Урале этот показатель снизился на 3,1% и достиг уровня в 559 рублей.

Снижение суммы среднего чека эксперты связали с сезонным фактором. Они пояснили, что под конец лета цены на овощи и фрукты снижаются. Помимо этого, граждане начинают собирать урожай на садовых и приусадебных участках, а также в личных хозяйствах.

Ранее заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова рассказала НСН, куда и к кому чаще обращаются россияне, чтобы дожить до следующей зарплаты.

