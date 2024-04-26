Зеленский уволил командующего ВСУ Яковца

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца. Данный указ размещен на портале президента Украины.

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Отмечается, что Яковца назначили главой администрации государственной специальной службы транспорта. Ранее этот пост занимал Богдан Бондарь, который ушел в отставку.

Ранее Зеленский уволил своего первого советника, а также директора и основателя студии «Квартал-95» Сергея Шефира в числе других советников и помощников.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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