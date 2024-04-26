Зеленский уволил командующего ВСУ Яковца
26 апреля 202418:19
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца. Данный указ размещен на портале президента Украины.
Отмечается, что Яковца назначили главой администрации государственной специальной службы транспорта. Ранее этот пост занимал Богдан Бондарь, который ушел в отставку.
Ранее Зеленский уволил своего первого советника, а также директора и основателя студии «Квартал-95» Сергея Шефира в числе других советников и помощников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru