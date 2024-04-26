Лоза назвал забвение худшим наказанием для Пугачевой

Худшим наказанием для покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой станет забвение. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил певец и композитор Юрий Лоза.

По его мнению, отсутствие внимания — самое страшное для любого артиста. По словам Лозы, Пугачева — «отставная артистка», а ее вокальные данные «давно уже не те».