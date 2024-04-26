Лоза назвал забвение худшим наказанием для Пугачевой

Худшим наказанием для покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой станет забвение. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил певец и композитор Юрий Лоза.

По его мнению, отсутствие внимания — самое страшное для любого артиста. По словам Лозы, Пугачева — «отставная артистка», а ее вокальные данные «давно уже не те».

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«Это совсем не та Алла Пугачева, что пела “Старинные часы” или “Миллион алых роз”», — заявил исполнитель хита «Плот», подчеркнув, что прежней Пугачевой «давно уже нет» и что голос — тот инструмент, который надо беречь.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что горд знакомством с Пугачевой, но не был ее фанатом и не принимает ее поведение по отношению к своей стране.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Шоу-бизнесМузыкаЮрий ЛозаАлла Пугачева

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