Лоза назвал забвение худшим наказанием для Пугачевой
Худшим наказанием для покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой станет забвение. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил певец и композитор Юрий Лоза.
По его мнению, отсутствие внимания — самое страшное для любого артиста. По словам Лозы, Пугачева — «отставная артистка», а ее вокальные данные «давно уже не те».
«Это совсем не та Алла Пугачева, что пела “Старинные часы” или “Миллион алых роз”», — заявил исполнитель хита «Плот», подчеркнув, что прежней Пугачевой «давно уже нет» и что голос — тот инструмент, который надо беречь.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что горд знакомством с Пугачевой, но не был ее фанатом и не принимает ее поведение по отношению к своей стране.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден объявил о готовности участвовать в дебатах с Трампом
- СМИ: Куклачев уберет из своей программы цирковые трюки
- Глава Центробанка Набиуллина предупредила об опасности высоких зарплат
- МИД Таджикистана заявил о массовом отказе гражданам во въезде в РФ
- В РПЛ призвали молодых российских футболистов уезжать в Европу за заработком
- Путин передал управление «дочками» Ariston и BSH Hausgerate структуре «Газпрома»
- Московский зоопарк подарит КНДР животных более 40 видов
- Польша предложила западным союзникам приблизить к Калининграду системы ПРО
- В Калининграде отменят салют и военную реконструкцию 9 мая
- Суд обязал семью Градского убрать автомобили с парковки театра «Градский Холл»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru