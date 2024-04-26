Желтая африканская пыль из Сахары добралась до Москвы

Пыльная буря с севера Африки добралась до Москвы, сообщает «Газета.Ru».

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Песок из Ливии и Египта принес в российскую столицу южный ветер, который установился в Центральной России, уточнили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Как отмечается, превышения норматива содержания взвешенных частиц в воздухе не зафиксировано.

Ранее синоптик Тишковец заявил, что «ржавые» дожди пройдут в Поволжье и на Урале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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