Желтая африканская пыль из Сахары добралась до Москвы

Песок из Ливии и Египта принес в российскую столицу южный ветер, который установился в Центральной России, уточнили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Как отмечается, превышения норматива содержания взвешенных частиц в воздухе не зафиксировано.

Ранее синоптик Тишковец заявил, что «ржавые» дожди пройдут в Поволжье и на Урале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

