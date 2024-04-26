Желтая африканская пыль из Сахары добралась до Москвы
26 апреля 202418:38
Пыльная буря с севера Африки добралась до Москвы, сообщает «Газета.Ru».
Песок из Ливии и Египта принес в российскую столицу южный ветер, который установился в Центральной России, уточнили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
Как отмечается, превышения норматива содержания взвешенных частиц в воздухе не зафиксировано.
Ранее синоптик Тишковец заявил, что «ржавые» дожди пройдут в Поволжье и на Урале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru