СМИ сообщили о возможном переходе чемпиона «Формулы-1» Ферстаппена в «Мерседес»
Автогонщик, трехкратный чемпион мира по гонкам в классе «Формула-1», пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен может перейти в «Мерседес». Об этом сообщает F1-Insider.
По данным портала, нидерландский гонщик встретится с руководством «Мерседеса» после Гран-при Майами, который пройдет 3-5 мая.
Контракт с Ферстаппеном может быть подписан с 2025 года. По данным СМИ, 26-летнему пилоту якобы предложат зарплату около 150 млн евро с учетом премий и спецвыплат.
Между тем в «Мерседес» сообщили, что семикратный чемпион мира в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон уйдет из команды после завершения сезона 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru