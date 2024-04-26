СМИ сообщили о возможном переходе чемпиона «Формулы-1» Ферстаппена в «Мерседес»

Автогонщик, трехкратный чемпион мира по гонкам в классе «Формула-1», пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен может перейти в «Мерседес». Об этом сообщает F1-Insider.

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1»

По данным портала, нидерландский гонщик встретится с руководством «Мерседеса» после Гран-при Майами, который пройдет 3-5 мая.

Контракт с Ферстаппеном может быть подписан с 2025 года. По данным СМИ, 26-летнему пилоту якобы предложат зарплату около 150 млн евро с учетом премий и спецвыплат.

Между тем в «Мерседес» сообщили, что семикратный чемпион мира в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон уйдет из команды после завершения сезона 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
ТЕГИ:АвтогонкиФормула-1

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