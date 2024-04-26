СМИ: Эрдоган отложил запланированный на 9 мая визит в США

Планировалось, что турецкий лидер посетит Соединенные Штаты 9 мая. Однако визит якобы был отложен из-за изменений в программе Эрдогана.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее обозреватель Hurriyet Абдулкадир Сельви сообщил, что некоторые политические группы США пытаются добиться отмены визита Эрдогана после его встречи с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. По данным источников, переговоры турецкого лидера с президентом США Джо Байденом на этом фоне могут негативно повлиять на уровень поддержки со стороны электората американского политика.

