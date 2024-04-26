СМИ: Эрдоган отложил запланированный на 9 мая визит в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в США. Об этом сообщает телеканал Haber Global, ссылаясь на источники.

Эрдоган заявил, что дата визита Путина в Турцию еще не определена

Планировалось, что турецкий лидер посетит Соединенные Штаты 9 мая. Однако визит якобы был отложен из-за изменений в программе Эрдогана.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее обозреватель Hurriyet Абдулкадир Сельви сообщил, что некоторые политические группы США пытаются добиться отмены визита Эрдогана после его встречи с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. По данным источников, переговоры турецкого лидера с президентом США Джо Байденом на этом фоне могут негативно повлиять на уровень поддержки со стороны электората американского политика.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ТурцияВизитСШАРеджеп Тайип Эрдоган

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