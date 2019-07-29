Экономить и калымить. Россиянам подсказали как выжить с низкими доходами
Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ рассказала, как россиянам бороться с нехваткой средств в личном бюджете.
Три четверти россиян ощущают нехватку средств до получения зарплаты. Сообщается, что около 40 процентам граждан требуется дополнительно приблизительно 10 тысяч рублей, а 7 процентам шесть-восемь тысяч рублей. Такие результаты показало исследование сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». По словам директора Института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, потребность граждан в дополнительных доходах связана с тем, что шестой год подряд реальные доходы россиян падают.
Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова рассказала в беседе с НСН о самых оптимальных способах экономии.
«Когда нехватка доходов, то обычно есть две стратегии: либо экономия, либо поиски дополнительных заработков, приработков, случайных работ и какой-то занятости. Экономия характерна для женщин, а поиски дополнительных источников дохода для мужчин. Экономить можно каким образом? Это может быть либо переход на более дешевые товары из той же самой категории. То есть если средний чек у вас, условно говоря, в продуктовом магазине был полторы тысячи рублей, то вы переходите примерно на тысячу. Либо сокращение каких-то статей, которые, может быть, не были самыми важными. Например, это отпуск или проведение досуга, походы культурно-просветительские», - объяснила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что россияне стали покупать меньше лекарств. С января по май 2019 года граждане РФ купили 2,1 млрд упаковок лекарств, что на 3,7 процента меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. Россияне не начали экономить на лекарствах, а напротив, стали отдавать предпочтение более дорогим препаратам, заявила в интервью НСН исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.
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