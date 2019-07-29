Экономить и калымить. Россиянам подсказали как выжить с низкими доходами

Три четверти россиян ощущают нехватку средств до получения зарплаты. Сообщается, что около 40 процентам граждан требуется дополнительно приблизительно 10 тысяч рублей, а 7 процентам шесть-восемь тысяч рублей. Такие результаты показало исследование сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». По словам директора Института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, потребность граждан в дополнительных доходах связана с тем, что шестой год подряд реальные доходы россиян падают.

Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова рассказала в беседе с НСН о самых оптимальных способах экономии.

«Когда нехватка доходов, то обычно есть две стратегии: либо экономия, либо поиски дополнительных заработков, приработков, случайных работ и какой-то занятости. Экономия характерна для женщин, а поиски дополнительных источников дохода для мужчин. Экономить можно каким образом? Это может быть либо переход на более дешевые товары из той же самой категории. То есть если средний чек у вас, условно говоря, в продуктовом магазине был полторы тысячи рублей, то вы переходите примерно на тысячу. Либо сокращение каких-то статей, которые, может быть, не были самыми важными. Например, это отпуск или проведение досуга, походы культурно-просветительские», - объяснила собеседница НСН.