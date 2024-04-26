Генпрокурор поручил проверить готовность системы образования к ЕГЭ

«Прокуроры ориентированы на принятие неотложных мер в случаях нарушения прав несовершеннолетних на получение образования, особенно на территории регионов, пострадавших от паводка», — отметили в надзорном ведомстве, добавив, что специалисты уделят внимание мероприятиям по проведению ЕГЭ, периодам подготовки к нему и обжалования результатов.

Генпрокуратура напомнила о закреплении в федеральном законодательстве специальных гарантий соблюдения прав выпускников. В частности, в РФ предусмотрена возможность изменить уровень сложности аттестации по математике (базовый или профильный) за две недели до сдачи экзамена без указания причин или изменить сложность при пересдаче после неудовлетворительного результата. Кроме того, с этого учебного года регламентирована возможность вручения двух медалей — первой и второй степени (при всех оценках «отлично» или при двух «хорошо» соответственно).

Ранее председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН рассказал, что самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ стали обществознание, информатика и биология.

