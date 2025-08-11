«То, что рыбе сделали УЗИ, это частая история на самом деле. Рентген тоже делается, но это сложнее, так как рыбу приходится убирать из водной среды. Рыбу кладут в мокрое полотенце, все делается максимально быстро. Эти услуги специфические, потому что ответственность высока. Но мы стараемся минимизировать цены, чтобы у людей не было риска просто выкинуть эту несчастную рыбку. То, что люди приносят к нам рыбок и так далее, это показатель здорового общества. Животных лечат, даже если кажется, что проще купить новую рыбку», - рассказал он.

По словам Шелякова, чаще всего страдают пауки и черепахи.

«Часто к нам обращаются с пауками, например, птицеед - очень хрупкий паучок. Пауков у нас любят держать дома. Поэтому бывает, что пришел гость, хозяин положил его паучка на руку, а потом паук дернулся, гость просто машинально встряхивает, паук падает, у него лопается брюшко. К нам часто обращаются с такими повреждениями, мы зашиваем паучка. Еще часто наступают на черепах, панцирь трескается. А это фактически ребра у черепахи, там сразу легкие, внутренние органы. Мы замазываем специальным гелем, герметизируем все. Поэтому иногда требуются навыки слесаря, столяра, штукатура», - поделился собеседник НСН.

Инициатива открыть единый номер экстренной ветеринарной помощи нереализуема, так как большая часть России живет в небольших населенных пунктах, где ближайшая ветклиника в десятках, а то и в сотнях километров езды. Об этом в беседе с НСН рассказал заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

