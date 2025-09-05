Россияне стали чаще брать кредиты, чтобы поехать на отдых
Каждый десятый россиянин взял в долг, чтобы поехать на отдых в отпуске. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом стало известно в ходе опроса, который провел онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.
В 2025 году 10,2% опрошенных прибегали к заемным средствам,а в 2024 эта доля составила — 5,8%. Помимо обычных кредитов, россияне также используют для покупки билетов и бронирования отелей кредитные карты. Таких оказалось 7,6%, а годом ранее было только 4,7%. Эти данные оказались в распоряжение у «Газеты.Ru».
Исследование также продемонстрировало рост интереса россиян к краткосрочным кредитам. Летом 2024 года доля тех, кто оформлял его на срок до одного года, была 57%, а спустя 12 месяцев она выросла до 61%. На период до двух лет также пришелся рост с 22% до 25%, а вот число тех, кто выбирают более долгий срок при выдачи кредита, наоборот уменьшилось до 10% с 17%. Эти показания касаются только тех, кто брал заем в этом году.
Ранее профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в разговоре с НСН, объяснил, что может увеличить закредитованность россиян.
