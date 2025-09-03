Экономист Змиев: Снижение ключевой ставки обернется «кредитным пузырем»
Эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев заявил НСН, что банки сегодня продвигают идею о снижении ключевой ставки для увеличения прибыли.
Снижение ключевой ставки в нынешних реалиях закончится «кредитным пузырем», ослаблением рубля и ростом цен, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в разговоре с НСН.
Понижение ключевой ставки на 2% будет разумным решением для экономики, считает первый заместитель ПАО Сбербанк Александр Ведяхин. Он отметил, что к концу года ставка может снизиться до 14-15%. Однако даже такой уровень, по его словам, всё ещё считается "слишком сложным" для нового экономического цикла. Большинство крупных инвестиций стало нерентабельным именно из-за высоких ставок — многие проекты остановлены или заморожены. Змиев же уверен, что ставку нельзя понижать.
«Снижение ставки на 2% возможно, потому что решение принимает единолично ЦБ. Но на самом деле заявление понятно – чем ниже ставка, тем легче давать больше кредитов. Это влияет на заработок банков. Надо понимать, что наша экономика завязана на эффективности бизнеса, включая промышленность. Бизнесу при рентабельности в 5-10% очень трудно работать и развиваться. Нормальная рентабельность бизнеса должна быть на уровне 15-20% и больше. Но такая рентабельность есть у лидеров отраслей, ставка в 18% для них абсолютно доступна. Поэтому здесь речь должна идти о повышении эффективности бизнеса, а не о снижении ставки», - объяснил он.
Экономист подчеркнул, что нынешняя ставка позволяет снижать инфляцию и удерживать стабильность рубля.
«Ставка в 18% эффективна для владельцев капитала. Именно при этой ставке снижается инфляция, достаточно крепкий стабильный рубль. Эта стабильность будет сохраняться и дальше, если ЦБ не начнет снижать ставку и надувать пузыри, которые мы уже видели в истории. Это кредитный пузырь на рынке недвижимости и пузырь потребительского кредитования. Сейчас задача – не допустить новых пузырей. При снижении ставки рубль будет ослабевать, так как покупки перейдут в валюты. А цены на импорт будут расти, так как люди будут брать кредиты и покупать на них импортные вещи», - предупредил собеседник НСН.
Понижение ключевой ставки даже до 16% не окажет влияния на экономику, так как кредиты для бизнеса не станут дешевле, а выгоднее всего останется держать деньги на вкладах, а не инвестировать их, рассказал финансист, аналитик венчурного рынка Алексей Скобелев в пресс-центре НСН.
Летом 2025 года ЦБ РФ два заседания подряд принимал решение понизить ключевую ставку, которая сейчас достигла уровня 18%. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 12 сентября.
