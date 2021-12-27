Россияне сообщили, сколько потратят на новогодние подарки

Граждане России планируют потратить на новогодние подарки коллегам до 2 тыс. руб., близким — от 5 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru и мультисервис логистических услуг ПЭК.

Названы самые желанные подарки для детей на Новый год

Те граждане, кто планирует порадовать коллег новогодним подарком, 33% сообщили, что рассчитывают уложиться в 1-2 тыс. руб. в расчете на одного человека. 31% участников исследования планируют потратить до 1 тыс. руб. 12% намерены уложиться в 2-4 тыс. руб., 4% - в 4-5 тыс. руб., а 6% - в сумму от 5 тыс. руб.

На новогодний подарок для родных и близких 47% хотят потратить больше 5 тыс. руб. в расчете на одного человека. 18% планируют уложиться в 2-4 тыс. руб. Еще 16% назвали сумму в 4-5 тыс. руб., 14% - 1-2 тыс. руб., 4% рассчитывают купить подарок менее 1 тыс. руб.

53% россиян купили или планируют купить новогодние подарки онлайн, 32% отдали предпочтение физическим магазинам.

Президент Путин рассказал, как выбирает подарки внукам к Новому году. Он признался, что делает это сам, хотя не ходит по магазинам. Ранее глава государства в ходе интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, где хранит подарки от своих внуков.

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ФОТО: pxhere.com
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