Трамп отчитал журналиста NBC за вопрос о катарском самолете

Президент США Дональд Трамп резко ответил на вопрос журналиста NBC News о подаренном Катаром самолете во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой в Белом доме, сообщает Deadline.

Разговор проходил после демонстрации видео, посвященного обвинениям в геноциде белых фермеров в ЮАР. После показа видео Трамп предложил журналистам задать вопросы, однако ответ на реплику корреспондента о катарском самолете вызвал резкую реакцию главы Белого дома.

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Трамп заявил, что вопрос не имеет отношения к теме встречи и отметил, что Катар подарил ВВС США самолет, что он считает положительным событием.

Президент обвинил журналиста в попытке уйти от главной темы, назвал его «ужасным репортером» и посчитал недостаточно умным, потребовав вернуться в студию NBC. Помимо этого, Трамп заявил, что больше не намерен слушать вопросы этого корреспондента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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