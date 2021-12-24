Названы самые желанные подарки для детей на Новый год

Самыми популярными подарками для детей в этом году будут игрушки, гаджеты и сладости, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.

«На первом месте игрушки. Они очень разные для разных возрастов. Мальчишки любят технику- гибридную с элементами роботехники, у девчонок в топе куклы, серии подружек с домами и питомцами. В топе семейные игры, настольные и наборы для творчества – для лепки, конструирования. На втором месте для детей старшего возраста все, что связано с гаджетами, у девчонок еще в топе что-то из одежды, а дальше – сладкий подарок», - рассказала она.

Ранее специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков заявил, что плюшевые тигры являются наиболее популярным подарком для детей на Новый год.

