Названы самые желанные подарки для детей на Новый год
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров рассказала, какие игрушки точно порадуют ребенка.
Самыми популярными подарками для детей в этом году будут игрушки, гаджеты и сладости, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.
«На первом месте игрушки. Они очень разные для разных возрастов. Мальчишки любят технику- гибридную с элементами роботехники, у девчонок в топе куклы, серии подружек с домами и питомцами. В топе семейные игры, настольные и наборы для творчества – для лепки, конструирования. На втором месте для детей старшего возраста все, что связано с гаджетами, у девчонок еще в топе что-то из одежды, а дальше – сладкий подарок», - рассказала она.
Ранее специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков заявил, что плюшевые тигры являются наиболее популярным подарком для детей на Новый год.
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