Житель Шебекино пострадал при атаке беспилотника на автомобиль

В результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Шебекино Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен по движущемуся транспортному средству. В результате атаки мужчина получил серьезные ранения, включая травматическую ампутацию руки. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу бойцы местной самообороны, где ему срочно проводят операцию. Автомобиль, в который попал дрон, получил повреждения. Информация о других пострадавших не приводится.