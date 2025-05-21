Житель Шебекино пострадал при атаке беспилотника на автомобиль
В результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Шебекино Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен по движущемуся транспортному средству. В результате атаки мужчина получил серьезные ранения, включая травматическую ампутацию руки. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу бойцы местной самообороны, где ему срочно проводят операцию. Автомобиль, в который попал дрон, получил повреждения. Информация о других пострадавших не приводится.
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru