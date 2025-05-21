Средства ПВО сбили 37 украинских БПЛА над российскими регионами
Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 беспилотников, запущенных с украинской стороны, сообщили вечером 21 мая в Министерстве обороны.
По данным ведомства, атака была зафиксирована с 18:00 до 20:00 мск. Беспилотники самолетного типа были обнаружены и ликвидированы в шести регионах России.
Наибольшее число дронов, 16, было сбито в Курской области.
Еще 11 БПЛА уничтожены в воздушном пространстве московского региона, пять — над Рязанской областью, четыре — в Орловской и один — над Крымом, уточнили в Минобороны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru