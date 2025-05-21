Средства ПВО сбили 37 украинских БПЛА над российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 беспилотников, запущенных с украинской стороны, сообщили вечером 21 мая в Министерстве обороны.

По данным ведомства, атака была зафиксирована с 18:00 до 20:00 мск. Беспилотники самолетного типа были обнаружены и ликвидированы в шести регионах России.

За три часа над регионами РФ уничтожены и перехвачены 30 украинских БПЛА

Наибольшее число дронов, 16, было сбито в Курской области.

Еще 11 БПЛА уничтожены в воздушном пространстве московского региона, пять — над Рязанской областью, четыре — в Орловской и один — над Крымом, уточнили в Минобороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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