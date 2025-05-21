В Ставрополе исключили угрозу обрушения дома после взрыва газа

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что угрозы обрушения дома, где утром в среду произошел взрыв бытового газа, не выявлено, и жители начали возвращаться в свои квартиры.

По его словам, обследование здания завершила специализированная организация, которая подтвердила отсутствие угрозы жизни и здоровью жильцов. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, однако газоснабжение пока отключено.

При взрыве газа в доме в Ставрополе повредились несущие конструкции

Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме на улице Тухачевского, вызвав пожар на площади около 10 квадратных метров, который был оперативно потушен. В результате инцидента пострадала женщина, получившая ожоги и госпитализированная в тяжелом состоянии.

Позже региональный минздрав уточнил, что всего пострадали три человека, двое из которых, включая ребенка, проходят амбулаторное лечение. Кроме того, повреждены пять квартир и более 50 автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Ирина Амбарцумян
ТЕГИ:ГазОбрушениеСтаврополь

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