Генсек НАТО назвал важными для продвижения мира переговоры Россия-США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости российско-американских контактов на высшем уровне для продвижения мирного процесса.

По его словам, состоявшийся в понедельник телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был важен для движения вперед.

Песков: Место следующих переговоров с Украиной пока не определено

Рютте отметил, что после прихода Трампа к власти удалось преодолеть многолетний застой в американо-российских отношениях, когда контакты такого уровня блокировались со стороны Вашингтона.

Во время телефонного разговора, продолжавшегося более двух часов, лидеры обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Путин сообщил о готовности России работать с Украиной над меморандумом по возможному мирному договору. Трамп, в свою очередь, заявил, что не планирует вводить новые санкции против России, поскольку видит перспективу урегулирования конфликта, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАРоссияНАТОМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры