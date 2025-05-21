Генсек НАТО назвал важными для продвижения мира переговоры Россия-США

В аэропорту Домодедово в четвертый раз за день ограничили полеты

Трамп назвал ошибкой исключение РФ из «Большой восьмерки»

Премьер Израиля заявил о готовности к прекращению огня в Газе ради освобождения заложников

Автобус загорелся на эстакаде в Химках

Киноверсия оперы «Травиата» завершит второй сезон проекта «Театр в кино»