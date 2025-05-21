Генсек НАТО назвал важными для продвижения мира переговоры Россия-США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости российско-американских контактов на высшем уровне для продвижения мирного процесса.
По его словам, состоявшийся в понедельник телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был важен для движения вперед.
Рютте отметил, что после прихода Трампа к власти удалось преодолеть многолетний застой в американо-российских отношениях, когда контакты такого уровня блокировались со стороны Вашингтона.
Во время телефонного разговора, продолжавшегося более двух часов, лидеры обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Путин сообщил о готовности России работать с Украиной над меморандумом по возможному мирному договору. Трамп, в свою очередь, заявил, что не планирует вводить новые санкции против России, поскольку видит перспективу урегулирования конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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