Бывший врач Байдена заявил, что экс-президент проживет до 18 месяцев с раком

По данным The Wall Street Journal, последняя проверка Байдена на рак простаты проводилась в 2014 году. Рак был выявлен 16 мая после обследования по жалобам на проблемы с мочеиспусканием, и, как сообщили источники The New York Times, заболевание достигло четвертой стадии с метастазами в костях. Байден заявил, что рак — это проблема, затрагивающая многих, и поблагодарил за поддержку.

Дональд Трамп, комментируя ситуацию, предположил, что диагноз могли скрывать, подчеркнув, что для перехода заболевания в такую стадию требуется много времени. Представители Байдена отвергли эти обвинения. Трамп пожелал своему предшественнику скорейшего выздоровления, передает «Радиоточка НСН».