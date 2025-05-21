Бывший врач Байдена заявил, что экс-президент проживет до 18 месяцев с раком

Бывшему президенту США Джо Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, по оценкам профильных врачей, вероятно, осталось жить от 12 до 18 месяцев, заявил в интервью порталу Washington Free Beacon экс-врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

Джексон, который ранее обслуживал президентов Обаму и Трампа, не исключил, что окружение Байдена могло скрывать сведения о болезни, отметив, что лечащий врач экс-президента Кевин О'Коннор мог либо не диагностировать заболевание, либо умолчать о нем.

У Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты

По данным The Wall Street Journal, последняя проверка Байдена на рак простаты проводилась в 2014 году. Рак был выявлен 16 мая после обследования по жалобам на проблемы с мочеиспусканием, и, как сообщили источники The New York Times, заболевание достигло четвертой стадии с метастазами в костях. Байден заявил, что рак — это проблема, затрагивающая многих, и поблагодарил за поддержку.

Дональд Трамп, комментируя ситуацию, предположил, что диагноз могли скрывать, подчеркнув, что для перехода заболевания в такую стадию требуется много времени. Представители Байдена отвергли эти обвинения. Трамп пожелал своему предшественнику скорейшего выздоровления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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