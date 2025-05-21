Россиянин вернулся на родину из Мьянмы после освобождения из колл-центра
Гражданин России Евгений Маслов, освобожденный из мошеннического колл-центра в Мьянме, вернулся на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илью Ильина.
По его словам, Маслов был передан российским дипломатам властями Мьянмы при содействии таиландских правоохранительных органов. После оформления необходимых документов он вылетел в Москву.
Это уже второй случай, когда российские дипломаты совместно с властями Таиланда и Мьянмы организуют освобождение соотечественников, удерживавшихся в рабских условиях в колл-центрах. Ранее в результате масштабной операции правоохранительных органов трех стран были освобождены около 10 тысяч человек, включая граждан 30 государств.
Большинство освобожденных — китайцы (свыше 5,5 тысяч), однако среди пострадавших также оказались граждане России, Узбекистана, Казахстана и других стран. Репатриация затянулась из-за проверок документов и логистических сложностей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru