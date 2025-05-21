«Локомотив» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина

Хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в пятом матче финальной серии челябинский «Трактор» в овертайме со счетом 2:1. Исход серии до четырех побед был решен со счетом 4-1 в пользу ярославцев.

Решающая шайба в овертайме на 69-й минуте встречи оказалась на счету Максима Шалунова. Во втором периоде счет открыл Мартин Гернат. За «Трактор» отличился Стивен Кэмпфер, сравняв счет на 54-й минуте.

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Победа в плей-офф стала исторической для «Локомотива» — ранее клуб ни разу не выигрывал главный трофей КХЛ. Команда также завершила регулярный чемпионат на первом месте. До нынешнего сезона лишь один победитель «регулярки» завоёвывал затем Кубок Гагарина — это сделал ЦСКА в сезоне 2018/19. На пути к финалу «Локомотив» последовательно прошел «Торпедо» (4–0), «Авангард» (4–3) и «Салават Юлаев» (4–1). «Трактор» преодолел «Адмирал» (4–2), минское «Динамо» (4–1) и московское «Динамо» (4–1).

До этого финала ярославцы дважды уступали в борьбе за Кубок: в 2009 году — «Ак Барсу», в 2024 — «Металлургу». «Трактор» также оставался без титула, проиграв решающую серию «Динамо» из Москвы в 2013 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/Matt Boulton
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