Путин раскрыл место хранения подарков от внуков

Президент России Владимир Путин в ходе интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, где хранит подарки от своих внуков.



Глава государства показал журналистам столовую и комнату отдыха, предупредив, что не готовился к съемкам, поэтому там обычная рабочая обстановка.



«Кое-что они мне дарят, у меня это есть, но не в рабочем кабинете, а, скажем, в комнате отдыха», - сказал Путин.



Ранее президент рассказал, что внуки периодически звонят ему на работу в Кремль, отмечает РИА ФАН.



В 2017 году Путин рассказал в ходе «Прямой линии», что у него двое внуков: один недавно появился на свет, второй уже ходит в детский сад. Их имена он называть отказался, ссылаясь на меры безопасности.

