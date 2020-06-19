Путин раскрыл место хранения подарков от внуков
Президент России Владимир Путин в ходе интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, где хранит подарки от своих внуков.
Глава государства показал журналистам столовую и комнату отдыха, предупредив, что не готовился к съемкам, поэтому там обычная рабочая обстановка.
«Кое-что они мне дарят, у меня это есть, но не в рабочем кабинете, а, скажем, в комнате отдыха», - сказал Путин.
Ранее президент рассказал, что внуки периодически звонят ему на работу в Кремль, отмечает РИА ФАН.
В 2017 году Путин рассказал в ходе «Прямой линии», что у него двое внуков: один недавно появился на свет, второй уже ходит в детский сад. Их имена он называть отказался, ссылаясь на меры безопасности.
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