Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных после 1 сентября

Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и после 1 сентября, сообщили в Роскачестве, передает РИА Новости. Уточняется, что конкретных сроков для отказа от хранения и использования биометрических данных в базе нет.

С 1 июня биометрические персональные данные будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы, банки обязали до 30 сентября передать имеющуюся информацию.

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Россияне начали пересылать друг другу сообщения с призывом отказаться от передачи данных, чтобы якобы не было утечек. Очевидцы сообщали, что в центрах МФЦ выстраивались очереди из желающих отказаться от передачи биометрических данных.

Ранее стало известно, что Минтранс, РЖД и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезд. Отмечается, что это не будет обязательным условием для передвижения, а станет лишь одним из вариантов. Также сообщается, что нововведение ускорит процесс посадки, а также лишит пассажира проблем, если он забыл паспорт, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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