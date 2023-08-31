Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных после 1 сентября

Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и после 1 сентября, сообщили в Роскачестве, передает РИА Новости. Уточняется, что конкретных сроков для отказа от хранения и использования биометрических данных в базе нет.

С 1 июня биометрические персональные данные будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы, банки обязали до 30 сентября передать имеющуюся информацию.