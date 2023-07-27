СМИ: Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным

Минтранс, РЖД и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезд, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что это не будет обязательным условием для передвижения, а станет лишь одним из вариантов. Также сообщается, что нововведение ускорит процесс посадки, а также лишит пассажира проблем, если он забыл паспорт.

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Ранее в июле из-за высокого спроса на южном направлении РЖД запустили поезда с билетами по более низким ценам. Для увеличения парка задействовали старые вагоны, в том числе — немецкие «Аммендорф», которые называют «шоколадками». Это старые вагоны с купе, соответствующие всем требованиям и нормам. Отмечается, что именно билеты на эти поезда стали дешевле.

Заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов заявил, что это никак не скажется на безопасности и комфорте пассажиров, в вагонах все работает и есть кондиционеры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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