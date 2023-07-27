СМИ: Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным

Минтранс, РЖД и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезд, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что это не будет обязательным условием для передвижения, а станет лишь одним из вариантов. Также сообщается, что нововведение ускорит процесс посадки, а также лишит пассажира проблем, если он забыл паспорт.