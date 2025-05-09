Путин: Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает оставаться гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая около 85% всех энергетических потребностей страны. Об этом он сообщил на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле.

По словам Путина, энергетика является основой торгово-инвестиционных связей между странами, и Россия продолжает обеспечивать Сербию природным газом через «Турецкий поток» в штатном режиме, поставляя оговоренные объемы.

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Президент РФ подчеркнул важность этих поставок для стабильности энергоснабжения Сербии и отметил, что энергетическое сотрудничество остается важным элементом двусторонних отношений.

Россия и Сербия поддерживают тесные энергетические связи, с особым акцентом на поставки природного газа. Россия обеспечивает Сербию значительную часть энергетических ресурсов, что делает ее ключевым партнером в сфере энергобезопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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