Путин: Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает оставаться гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая около 85% всех энергетических потребностей страны. Об этом он сообщил на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле.

По словам Путина, энергетика является основой торгово-инвестиционных связей между странами, и Россия продолжает обеспечивать Сербию природным газом через «Турецкий поток» в штатном режиме, поставляя оговоренные объемы.