«Госуслуги» возобновили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов
Портал «Госуслуги» возобновил прием заявлений на выпуск загранпаспорта с электронным носителем информации, который выдается на 10 лет, сообщает ТАСС.
Прием заявлений на такой вид документа был приостановлен 2 февраля из-за высокого спроса на микросхемы, которые используются в паспорте. «Гознак» уточнил, что решение о приостановке приема заявлений на заграны нового образца связано с нехваткой микросхем (ранее они поставлялись из Германии).
Представитель Кремля Дмитрий Песков на этом фоне призвал россиян быть проще и оформлять заграничные паспорта старого образца на 5 лет вместо новых биометрических 10-летних, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru