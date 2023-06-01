«Госуслуги» возобновили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов

В результате обстрела Шебекино минувшей ночью пострадали пять человек

В России начали действовать ограничения при продаже вейпов и кальянов

Счетная палата обнаружила срыв сроков строительства более половины бюджетных объектов в прошлом году

На поездах РЖД с 1 июня начала действовать скидка 50% для детей от 10 до 17 лет

Посол РФ рассказал об отказе Турции расселять россиян и украинцев в разные отели