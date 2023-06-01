«Госуслуги» возобновили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов

Портал «Госуслуги» возобновил прием заявлений на выпуск загранпаспорта с электронным носителем информации, который выдается на 10 лет, сообщает ТАСС.

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Прием заявлений на такой вид документа был приостановлен 2 февраля из-за высокого спроса на микросхемы, которые используются в паспорте. «Гознак» уточнил, что решение о приостановке приема заявлений на заграны нового образца связано с нехваткой микросхем (ранее они поставлялись из Германии).

Представитель Кремля Дмитрий Песков на этом фоне призвал россиян быть проще и оформлять заграничные паспорта старого образца на 5 лет вместо новых биометрических 10-летних, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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