Американское посольство в Киеве предупредило о риске «крупной воздушной атаки»
Посольство США в Киеве предупредило о возможности крупной воздушной атаки в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отметили в дипмиссии, атака может произойти в любое время. Цель и сроки возможного удара не называются.
«Как всегда, посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в сообщении.
Власти США не рекомендуют гражданам посещать Украину из-за продолжающихся боевых действий, этой стране присвоен четвертый, максимальный, уровень угрозы (Do not travel).
Ранее СМИ сообщили, что Москва ожидает несоблюдения украинской стороной трехдневного перемирия, объявленного РФ, и готовится к удару баллистической ракетой «Орешник» по Киеву в ответ на провокации в День Победы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru