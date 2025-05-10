Американское посольство в Киеве предупредило о риске «крупной воздушной атаки»

Посольство США в Киеве предупредило о возможности крупной воздушной атаки в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в дипмиссии, атака может произойти в любое время. Цель и сроки возможного удара не называются.

«Как всегда, посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Власти США не рекомендуют гражданам посещать Украину из-за продолжающихся боевых действий, этой стране присвоен четвертый, максимальный, уровень угрозы (Do not travel).

Ранее СМИ сообщили, что Москва ожидает несоблюдения украинской стороной трехдневного перемирия, объявленного РФ, и готовится к удару баллистической ракетой «Орешник» по Киеву в ответ на провокации в День Победы.

