СМИ: Джамму и Кашмир подверглись обстрелам со стороны Пакистана

Помимо этого, как сообщает индийское агентство PTI, Пакистан атаковал аэропорт Сринагара с помощью беспилотных летательных аппаратов. Агентство Reuters сообщает о десяти взрывах, произошедших рядом с аэропортом.

На фоне эскалации конфликта с Пакистаном в Индии более 20 аэропортов, в том числе расположенные на севере и северо-западе страны, приостановили свою работу, передает «Радиоточка НСН».

