СМИ: Джамму и Кашмир подверглись обстрелам со стороны Пакистана

Несколько районов индийской союзной территории Джамму и Кашмир подверглись массированным артиллерийским обстрелам со стороны Пакистана.

По данным газеты Hindustan Times, атаки затронули районы Ури, Пунч и Купвара, расположенные вдоль линии контроля. В этих областях зафиксированы перебои в электроснабжении, а также звучат сирены.

СМИ: Индия применила С-400 РФ в конфликте с Пакистаном

Помимо этого, как сообщает индийское агентство PTI, Пакистан атаковал аэропорт Сринагара с помощью беспилотных летательных аппаратов. Агентство Reuters сообщает о десяти взрывах, произошедших рядом с аэропортом.

На фоне эскалации конфликта с Пакистаном в Индии более 20 аэропортов, в том числе расположенные на севере и северо-западе страны, приостановили свою работу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ОбстрелПакистанИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры