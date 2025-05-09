СМИ: Джамму и Кашмир подверглись обстрелам со стороны Пакистана
Несколько районов индийской союзной территории Джамму и Кашмир подверглись массированным артиллерийским обстрелам со стороны Пакистана.
По данным газеты Hindustan Times, атаки затронули районы Ури, Пунч и Купвара, расположенные вдоль линии контроля. В этих областях зафиксированы перебои в электроснабжении, а также звучат сирены.
Помимо этого, как сообщает индийское агентство PTI, Пакистан атаковал аэропорт Сринагара с помощью беспилотных летательных аппаратов. Агентство Reuters сообщает о десяти взрывах, произошедших рядом с аэропортом.
На фоне эскалации конфликта с Пакистаном в Индии более 20 аэропортов, в том числе расположенные на севере и северо-западе страны, приостановили свою работу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru