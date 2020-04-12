Россияне смогли вернуться самолетом из Сеула в Хабаровск

Все россияне, прилетевшие из Сеула, пройдут двухнедельный карантин или останутся на домашнюю самоизоляцию.

Напомним, Минтранс РФ и Росавиация в субботу, 11 апреля, сообщили о нескольких рейсах, которыми авиакомпания «Аврора» доставит жителей Приморья, Бурятии, Якутии, Хабаровского края и других регионов в Хабаровск и Владивосток 12 апреля.

Ранее художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в интервью НСН заявил о готовности известных артистов и режиссеров стать волонтерами во время распространения коронавируса. Он рассказал, как именно готов помочь руководству аэропортов улучшить работу с пассажирами в период пандемии коронавируса.

«Когда прилетевшие люди находятся в общей куче без всякой дистанции, без всяких коридоров – это (оставаться в безопасности в период пандемии – прим. НСН) невозможно. Увидев своими глазами, как это все происходит, я готов предложить свои услуги в качестве волонтера для организации всех процессов с пассажирами в аэропортах. Наверно, есть скептики, которые скажут: «Что это такое, режиссер, худрук театра, почему он лучше знает?» Отвечаю. Любой кинопроцесс, театральный процесс связан с движением огромной массы людей. Поэтому я знаю, как делаются эти коридоры, как расставляются люди, какой есть ритм движения», - заявил собеседник НСН.

