Грымов призвал россиян «оставаться в уме» в период пандемии

«Мы прошли таможню и паспортный контроль — и попали в филиал ада на земле. Потому что мы оказались в какой-то зоне, куда собирают всех подряд — взрослых, детей, стариков и инвалидов, транзитных пассажиров и таких, как я, вернувшихся на родину. Все оказались в одной куче, в одной плотной толпе. Какое там — метр расстояния между людьми, о чем вы! Ни о какой организации людских потоков речи не идет. Дети плачут, люди взвинчены до предела — полный бедлам. Кто как может, тот так сквозь этот кордон и прорывается», - рассказал Грымов.



Он призвал руководство международных аэропортов навести порядок и предложил свои услуги в качестве волонтера.

В интервью НСН художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов рассказал, как именно готов помочь руководству аэропортов улучшить работу с пассажирами в период пандемии коронавируса.

«Когда прилетевшие люди находятся в общей куче без всякой дистанции, без всяких коридоров – это (оставаться в безопасности в период пандемии – примю НСН) невозможно. Увидев своими глазами, как это все происходит, я готов предложить свои услуги в качестве волонтера для организации всех процессов с пассажирами в аэропортах. Наверно, есть скептики, которые скажут: «Что это такое, режиссер, худрук театра, почему он лучше знает?» Отвечаю. Любой кинопроцесс, театральный процесс связан с движением огромной массы людей. Поэтому я знаю, как делаются эти коридоры, как расставляются люди, какой есть ритм движения», - заявил собеседник НСН.

Грымов заявил, что согласен с соблюдением режима самоизоляции, который предложили российские власти. Однако отметил грубые нарушения требований санитарной безопасности в период пандемии в аэропортах, назвав их вопиющими.

«Я, правда, готов после личного карантина помочь. Я открыт. Более того, я знаю многих известных людей - актеров, режиссеров, - которые мне сегодня позвонили и сказали, что тоже готовы быть волонтерами на горячей линии, общаться с людьми. Потому что нужно оставаться в уме, соблюдать те правила, о которых говорят медики и политики. Это правда. Не надо никаких плакатов, лозунгов. Давайте тихо помогать друг другу – это самое важное, что мы можем сделать», - заявил режиссер.

Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН заявил о создании нового альбома во время вынужденных каникул из-за коронавируса с соответствующим названием.

«Мы пока первых три концерта в туре перенесли на осень, остальные еще "держим". Может быть, эта дрянь рассосется, всяко бывает… Поэтому никто не унывает. Мы сейчас будем писать новый альбом, раз такая история. Если ты не едешь на гастроли, значит, пишешь новый альбом. Это же интересно! Назовем его "Насморк"», - сообщил НСН Юрий Шевчук.

