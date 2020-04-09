Россиян до 13 апреля вывезут на родину из семи стран

График авиарейсов по вывозу россиян на родину из других стран согласован до 13 апреля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс, за этот период вывозные рейсы будут организованы из семи государств.

В частности, «Аэрофлот» 10 апреля выполнит рейс Пхукет-Петербург для вывоза 200 человек, этим же бортом перелетит в Москву для высадки там еще 50 россиян. По маршруту Кипр-Москва доставят еще 250 пассажиров.

Рейсы Анталья-Москва и Бангкок-Москва совершит «Аэрофлот» 11 апреля. Таким образом, в РФ доставят еще 550 пассажиров.

Согласно графику, 12 апреля состоятся рейсы из Токио и Гоа в российскую столицу для вывоза 500 человек, а на 13 апреля назначены рейсы из Европы, в том числе Подгорицы ( 250 человек) и Мадрида (также 250 человек).



