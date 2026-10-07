Россияне скупают роман Камю «Чума» после новостей о заболевании в Иркутской области

В сети книжных магазинов «Читай-город» заявили, что за последнюю неделю продажи данной книги увеличились на 86% по сравнению с прошлым годом. Только за неделю прирост составил 20%. Чаще всего роман покупали в Москве и Подмосковье, а также в Челябинской области. Следом идут Воронежская и Иркутская области, Красноярский край.

Заинтересованность россиян в литературе о чуме происходит на фоне ситуации в Иркутской области. 1 октября Шелеховскую районную больницу перевели на карантин из-за подозрения на «особо опасную инфекцию». В ночь на 2 октября там скончалась 28-летняя Дарья Ш., которая работала в противочумном университете. Изначально причиной её смерти называли легочную чуму, но позже в Роспотребнадзоре заявили, что у девушки выявлена «пневмония неустановленной этиологии». На фоне этого россияне стали записывать шуточные ролики в соцсетях об эпидемии чумы в 2026 году.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил появление слухов о «чуме» в Иркутской области. А президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов при необходимости оказать содействие России в связи с выявлением в области случая пневмонии неустановленной этиологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

