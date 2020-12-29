Россияне считают, что работают продуктивнее на удаленке
Руководители и сотрудники российских компаний рассказали, как поменялась их работа из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Битрикс24».
Больше половины опрошенных - 60% - заявили, что при появлении дистанционного формата сотрудники начали трудиться продуктивнее.
56% считают, что интенсивность их работы выросла, 27% признались, что она осталась на том же уровне, а 17% - в том, что она уменьшилась, передает RT.
Почти половина (45%) респондентов отметили, что не считают работу в офисе эффективнее удаленки. 65% полагают, что коммуникация в их команде в дистанционном режиме не ухудшилось. Еще 77% опрошенных уточнили, что в этом году число конфликтов среди сотрудников сократилось.
Опрос проводился среди 1,3 тыс. Компаний, занимающихся разными сферами деятельности, пишет «Газета.ру».
Иммунолог и эпидемиолог рассказали в эфире НСН, представители каких профессий чаще остальных заражаются коронавирусом, а также как им обезопасить себя.
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