Россияне считают, что работают продуктивнее на удаленке

56% считают, что интенсивность их работы выросла, 27% признались, что она осталась на том же уровне, а 17% - в том, что она уменьшилась, передает RT.

Почти половина (45%) респондентов отметили, что не считают работу в офисе эффективнее удаленки. 65% полагают, что коммуникация в их команде в дистанционном режиме не ухудшилось. Еще 77% опрошенных уточнили, что в этом году число конфликтов среди сотрудников сократилось.

Опрос проводился среди 1,3 тыс. Компаний, занимающихся разными сферами деятельности, пишет «Газета.ру».

Иммунолог и эпидемиолог рассказали в эфире НСН, представители каких профессий чаще остальных заражаются коронавирусом, а также как им обезопасить себя.

