Треть российских предприятий сохранят «удаленку» на 1-2 года

Большая часть представителей российского бизнеса готовится к продлению противоэпидемических мер еще на один-два года, пишут «Известия» со ссылкой на доклад PwC и аналитического центра НАФИ.

Так, 75% опрошенных предпринимателей планируют сохранить масочный режим на этот период, а треть предприятий заявили о продлении «удаленки». 51% участников исследования заявил о неизменности или даже увеличении планов по инвестициям.

Несмотря на ухудшение инвестиционного климата, большая часть руководителей компаний не планирует сворачивать бизнес.

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В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о дистанционной работе. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Документ вносит дополнения в Трудовой кодекс (ТК), в том числе определения понятий дистанционной (удалённой) работы, временной и комбинированной дистанционной работы.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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