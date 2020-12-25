Треть российских предприятий сохранят «удаленку» на 1-2 года
Большая часть представителей российского бизнеса готовится к продлению противоэпидемических мер еще на один-два года, пишут «Известия» со ссылкой на доклад PwC и аналитического центра НАФИ.
Так, 75% опрошенных предпринимателей планируют сохранить масочный режим на этот период, а треть предприятий заявили о продлении «удаленки». 51% участников исследования заявил о неизменности или даже увеличении планов по инвестициям.
Несмотря на ухудшение инвестиционного климата, большая часть руководителей компаний не планирует сворачивать бизнес.
В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о дистанционной работе. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.
Документ вносит дополнения в Трудовой кодекс (ТК), в том числе определения понятий дистанционной (удалённой) работы, временной и комбинированной дистанционной работы.
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