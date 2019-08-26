Россияне рассказали о своих страхах перед полицейскими
Почти 80% читателей портала «Медуза» ощущают страх при приближении к ним сотрудников правоохранительных органов. Такой же процент опрошенных опасаются, что могут случайно оказаться в тюрьме, будут вызваны в качестве свидетеля или станут жертвой подброса наркотических средств.
Не обошлось и без мании преследования – 70% участников опроса боятся прослушивания телефонных разговоров и считают, что их переписки читают представители полиции. В этот же процентный блок попадают и лица, которые боятся публиковать в социальных сетях материалы политической направленности. При этом, треть опрошенных не исключает возможности, что на улицах за ними следят камеры видеонаблюдения.
Около 50% участников опроса боится беседы с представителями ГИБДД.
Ранее, кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро - и патопсихологии МГУ им. М.В.Ломоносова Сергей Ениколопов рассказал в эфире НСН, откуда берет корни кибербулинг подростков, чем он отличается от травли взрослых и, как ему противостоять.
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