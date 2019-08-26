Россияне рассказали о своих страхах перед полицейскими

Не обошлось и без мании преследования – 70% участников опроса боятся прослушивания телефонных разговоров и считают, что их переписки читают представители полиции. В этот же процентный блок попадают и лица, которые боятся публиковать в социальных сетях материалы политической направленности. При этом, треть опрошенных не исключает возможности, что на улицах за ними следят камеры видеонаблюдения.

Около 50% участников опроса боится беседы с представителями ГИБДД.

Ранее, кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро - и патопсихологии МГУ им. М.В.Ломоносова Сергей Ениколопов рассказал в эфире НСН, откуда берет корни кибербулинг подростков, чем он отличается от травли взрослых и, как ему противостоять.



