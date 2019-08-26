Психолог: Интернет–травля у школьников вытекает из их реального общения

По мнению эксперта, взаимоотношения в школе выступают предэтапом кибербулинга. В борьбе со школьной травлей он советует придерживаться тех же рекомендаций, что дает Роскачество и при этом не замыкаться на себе, чтобы не подтверждать правоту обидчиков.



«И еще момент, если с родителями все нормально, нужно поделиться с ними своими переживаниями, ни в коем случае не замыкаться на себе, не занимать позицию жертвы, иначе это докажет, что они в чем-то правы», - подмечает психолог.



Кандидат психологических наук считает, что поводы для травли остались прежними, изменилась лишь зона распространения.



«Поводы безусловно старые, трансформировался булинг только с тем, что появился интернет. И если я раньше какую-то гадость мог сказать, то поддержать могли максимум мои друзья, а сейчас практически весь мир. При этом, булинг меньше проявляется в маленьких городах, чем в больших. Там, где все друг друга знают, травля может прекратиться, а кибербулинг уравнивает всех, потому что в сети ты анонимен. Также в булинге нужно быть сильным, например, физически, а в сетях раскрываются все худшие черты. Мы сейчас все в восторге от того, как молодые стали компьютерно грамотными и живут в сетях, но, к сожалению, многие уже путают жизнь онлайн и офлайн. Сдерживающие центры в кибербулинге отсутствуют, но причины лежат в реальной жизни», - заключил кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро - и патопсихологии МГУ им. М.В.Ломоносова Сергей Ениколопов.



В Роскачестве отмечают, что порядка 70% подростков подвергаются травле в интернет-сетях.

Ранее уполномоченные по правам ребёнка из российских регионов предложили правительству программу по преодолению агрессии в школах. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в эфире НСН призвала плотнее работать с детьми, причём не только в школе.







