Психолог: Интернет–травля у школьников вытекает из их реального общения
Кандидат психологических наук рассказал в эфире НСН, откуда берет корни кибербулинг подростков, чем он отличается от травли взрослых и, как ему противостоять.
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации по противостоянию кибербуллингу (интернет-травли, угрозы оскорбления в сети). Специалисты ведомства перечисляют пять вариантов: игнорировать нападки агрессора, договориться с обидчиком, направить жалобу на материал в сервис соцсети или заблокировать самостоятельно вредоносного пользователя. Кроме того, предлагается оформить заявление в полицию, суд или Роскомнадзор и обязательно поменять пароль аккаунта.
Кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро - и патопсихологии МГУ им. М.В.Ломоносова Сергей Ениколопов в эфире НСН высказал мнение, что подобные меры эффективны, но не учитывают важного обстоятельства.
«Рекомендации Роскачества действенны, это такая поэтапная разверстка действий. Но есть один маленький нюанс – кибербулинг, очень часто, особенно для школьников, начинается с травли в школе. Там некоторые проблемы отличаются от взрослого кибербулинга. Эти советы для взрослых работали всегда, а для школьников важно еще - почему его не любят или травят те, кто его знает. Школьники одновременно и в онлайн, и в офлайн жизни и травля очень часто происходит еще потому, что мы в школе почему-то выбрали жертву», - рассказал Сергей Ениколопов.
По мнению эксперта, взаимоотношения в школе выступают предэтапом кибербулинга. В борьбе со школьной травлей он советует придерживаться тех же рекомендаций, что дает Роскачество и при этом не замыкаться на себе, чтобы не подтверждать правоту обидчиков.
«И еще момент, если с родителями все нормально, нужно поделиться с ними своими переживаниями, ни в коем случае не замыкаться на себе, не занимать позицию жертвы, иначе это докажет, что они в чем-то правы», - подмечает психолог.
Кандидат психологических наук считает, что поводы для травли остались прежними, изменилась лишь зона распространения.
«Поводы безусловно старые, трансформировался булинг только с тем, что появился интернет. И если я раньше какую-то гадость мог сказать, то поддержать могли максимум мои друзья, а сейчас практически весь мир. При этом, булинг меньше проявляется в маленьких городах, чем в больших. Там, где все друг друга знают, травля может прекратиться, а кибербулинг уравнивает всех, потому что в сети ты анонимен. Также в булинге нужно быть сильным, например, физически, а в сетях раскрываются все худшие черты. Мы сейчас все в восторге от того, как молодые стали компьютерно грамотными и живут в сетях, но, к сожалению, многие уже путают жизнь онлайн и офлайн. Сдерживающие центры в кибербулинге отсутствуют, но причины лежат в реальной жизни», - заключил кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро - и патопсихологии МГУ им. М.В.Ломоносова Сергей Ениколопов.
В Роскачестве отмечают, что порядка 70% подростков подвергаются травле в интернет-сетях.
Ранее уполномоченные по правам ребёнка из российских регионов предложили правительству программу по преодолению агрессии в школах. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в эфире НСН призвала плотнее работать с детьми, причём не только в школе.
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