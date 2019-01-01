Общество

Google созналась в прослушке пользователей

12 июля10:47

Специалисты компании Google прослушивают запросы пользователей голосовым помощникам. Об этом в официальном блоге Google сообщил менеджер по продукции компании Дэвид Монсис.

По его словам, речь идет о голосовых командах, которые пользователи дают приложению Google Assistant и смарт-динамику Google Home.

Их прослушивание помогает совершенствовать систему распознавания речи и добавлять поддержку разных языков, пишет «Свободная пресса».

Как отмечает RT, в компании подчеркнули, что доля записей, проходящих анализ, не превышает 0,2 процента, получаемых Google Assistant.

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Ранее американский телеканал CNBC сообщил, что около одной тысячи аудиозаписей разговоров пользователей с виртуальным помощником были переданы бельгийском новостному VRT. Как пояснил специалист Google, утечку допустил один из привлеченных к исследованиям специалистов.

Напомним, что в мае компания Google отказалась от сотрудничества с китайским производителем Huawei после решения властей США о внесении последнего в чёрный список. Об этом сообщает агентство Reuters. В эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков призвал пользователей китайских смартфонов не беспокоиться раньше времени.

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ФОТО: pxhere.com
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