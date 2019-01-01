Google созналась в прослушке пользователей
Специалисты компании Google прослушивают запросы пользователей голосовым помощникам. Об этом в официальном блоге Google сообщил менеджер по продукции компании Дэвид Монсис.
По его словам, речь идет о голосовых командах, которые пользователи дают приложению Google Assistant и смарт-динамику Google Home.
Их прослушивание помогает совершенствовать систему распознавания речи и добавлять поддержку разных языков, пишет «Свободная пресса».
Как отмечает RT, в компании подчеркнули, что доля записей, проходящих анализ, не превышает 0,2 процента, получаемых Google Assistant.
Ранее американский телеканал CNBC сообщил, что около одной тысячи аудиозаписей разговоров пользователей с виртуальным помощником были переданы бельгийском новостному VRT. Как пояснил специалист Google, утечку допустил один из привлеченных к исследованиям специалистов.
Напомним, что в мае компания Google отказалась от сотрудничества с китайским производителем Huawei после решения властей США о внесении последнего в чёрный список. Об этом сообщает агентство Reuters. В эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков призвал пользователей китайских смартфонов не беспокоиться раньше времени.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене