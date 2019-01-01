Google созналась в прослушке пользователей

Ранее американский телеканал CNBC сообщил, что около одной тысячи аудиозаписей разговоров пользователей с виртуальным помощником были переданы бельгийском новостному VRT. Как пояснил специалист Google, утечку допустил один из привлеченных к исследованиям специалистов.

Напомним, что в мае компания Google отказалась от сотрудничества с китайским производителем Huawei после решения властей США о внесении последнего в чёрный список. Об этом сообщает агентство Reuters. В эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков призвал пользователей китайских смартфонов не беспокоиться раньше времени.