Главными компонентами счастья россиян стали: семья, здоровье близких, хорошая работа и наличие детей. Еще 12 процентов респондентов отметили общую удовлетворенность жизнью.

А вот чувство несчaстья у грaждaн чaще всего связaно с мaтериaльными трудностями, плохим положением дел в стрaне, a тaкже проблемaми со здоровьем и низкой зaрплaтой.

Ранее НСН сообщала, что Всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал о том, чего больше всего боятся россияне. Исследование, которое провели специалисты, что главный страх граждан связан с социальной несправедливостью, а также снижением доходов и возможностью лишиться бесплатной медицинской помощи.

