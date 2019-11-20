Счастливыми назвали себя более 80% россиян
Большинство россиян назвали себя счастливыми людьми. Такие результаты показал опрос, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование показало, что 81 процент респондентов считают себя «скорее счастливыми». А вот «несчастными» или «определенно несчастными» назвали себя 17 процентов опрошенных.
Главными компонентами счастья россиян стали: семья, здоровье близких, хорошая работа и наличие детей. Еще 12 процентов респондентов отметили общую удовлетворенность жизнью.
А вот чувство несчaстья у грaждaн чaще всего связaно с мaтериaльными трудностями, плохим положением дел в стрaне, a тaкже проблемaми со здоровьем и низкой зaрплaтой.
Ранее НСН сообщала, что Всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал о том, чего больше всего боятся россияне. Исследование, которое провели специалисты, что главный страх граждан связан с социальной несправедливостью, а также снижением доходов и возможностью лишиться бесплатной медицинской помощи.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене