Россияне на фоне пандемии стали больше тратить

Самый большой рост в нынешнем году был только в марте - сразу на 15%. Тогда россияне из-за паники на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ начали активно закупить продукты и товары первой необходимости впрок, сообщает РБК.

По данным исследователей, в октябре текущего года россияне потратили больше, чем за любой другой октябрь в течение всего периода наблюдений. В абсолютных цифрах траты не называются.

Между тем, за октябрь сахар-песок в России подорожал на 18,3%, с начала года — на 57,5%, следует из данных Росстата. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что проводят «большое расследование на рынке сахара», передает телеканал «360».

