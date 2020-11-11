Россияне на фоне пандемии стали больше тратить

В октябре 2020 года номинальные расходы россиян увеличились на 5,7% по сравнении с сентябрем и на 6,4% по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Ромира».

Реальные (очищенные от инфляции) повседневные расходы граждан в октябре показали рост к сентябрю на 5,6% и на 2,3% год к году.

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Самый большой рост в нынешнем году был только в марте - сразу на 15%. Тогда россияне из-за паники на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ начали активно закупить продукты и товары первой необходимости впрок, сообщает РБК.

По данным исследователей, в октябре текущего года россияне потратили больше, чем за любой другой октябрь в течение всего периода наблюдений. В абсолютных цифрах траты не называются.

Между тем, за октябрь сахар-песок в России подорожал на 18,3%, с начала года — на 57,5%, следует из данных Росстата. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что проводят «большое расследование на рынке сахара», передает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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