Если клиент банка столкнулся с навязыванием страховки по кредитной карте, ему необходимо обратиться в Центробанк РФ и даже в Роспотребнадзор. Об этом НСН рассказал глава союза потребителей Алексей Койтов.

Клиенты банков жалуются на навязанные страховки по кредиткам, пишут «Известия». Полисы им подключают автоматически при заключении договора, в результате люди сталкиваются с крупными списаниями вплоть до 10 тысяч рублей каждый месяц. Койтов подчеркнул, что такие действия запрещены.