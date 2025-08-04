Россиянам дали совет от навязанной банками страховки по кредитке

Навязывание страховки по кредитной карте запрещено уже давно, однако если банки этим грешат, то стоит незамедлительно реагировать, заявил НСН Алексей Койтов.

Если клиент банка столкнулся с навязыванием страховки по кредитной карте, ему необходимо обратиться в Центробанк РФ и даже в Роспотребнадзор. Об этом НСН рассказал глава союза потребителей Алексей Койтов.

Клиенты банков жалуются на навязанные страховки по кредиткам, пишут «Известия». Полисы им подключают автоматически при заключении договора, в результате люди сталкиваются с крупными списаниями вплоть до 10 тысяч рублей каждый месяц. Койтов подчеркнул, что такие действия запрещены.

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«Во-первых, навязывание страховки при выдаче кредита у нас запрещено давно, и на это не раз обращали внимание контрольно-надзорные органы и другие органы власти. Удивляет, что до сих пор эти случаи повторяются. Во-вторых, здесь, наверное, только один совет: если вы попали в такую ситуацию, то надо направлять жалобы в Центробанк России и даже параллельно в Роспотребнадзор. Также у Центробанка не так давно появился рейтинг соотношения жалоб с числом клиентов по ОСАГО. То есть список компаний, на кого больше всего жалуются. Такой рейтинг, конечно, будет помогать потребителю при выборе компании для покупки полиса ОСАГО. Тут, я думаю, то же самое - чем больше будет поступать жалоб на банки, тем больше репутационных рисков у этих финансовых организаций», - рассказал он.

Ранее стало известно, что самозапрет на кредиты установлен уже у более чем 12 млн россиян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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