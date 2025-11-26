Стало известно о звонке Уиткоффа Ушакову для обсуждения мирного плана
В середине октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел телефонную беседу с помощником президента России Юрием Ушаковым, сообщает Bloomberg.
В ходе разговора, который продолжался немногим более пяти минут, Уиткофф выступил с инициативой о совместной работе над мирным урегулированием конфликта в Украине. Кроме того, он дал рекомендации по организации телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, который должен был состояться до запланированного визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.
Уиткофф отметил, что успешный опыт создания 20-пунктного «мирного плана Трампа» по сектору Газа может быть использован и в данном случае.
25 ноября Трамп сообщил о назначении своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
