Стало известно о звонке Уиткоффа Ушакову для обсуждения мирного плана

В ходе разговора, который продолжался немногим более пяти минут, Уиткофф выступил с инициативой о совместной работе над мирным урегулированием конфликта в Украине. Кроме того, он дал рекомендации по организации телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, который должен был состояться до запланированного визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

Уиткофф отметил, что успешный опыт создания 20-пунктного «мирного плана Трампа» по сектору Газа может быть использован и в данном случае.

25 ноября Трамп сообщил о назначении своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

