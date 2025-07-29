Рыночная ставка по ипотеке в 18% уже сдвинет рынок с мертвой точки, к концу года она станет приемлемой для вторичного рынка недвижимости, предположил ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с НСН.

Снижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) даже на 2 процентных пункта (п.п.) окажет мизерный эффект с точки зрения доступности рыночной ипотеки, считают некоторые эксперты. По их оценкам, в августе средние ставки по ипотеке окажутся в диапазоне от 19 до 26% годовых в зависимости от видов кредитования. По факту для большинства семей это все еще запретительный уровень. Он может быть комфортным разве что для тех заемщиков, которые зарабатывают около 300 тысяч рублей в месяц и более, пишет «Независимая газета». Ракута обрисовал ситуацию на рынке ипотеки.