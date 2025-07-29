Россиянам пообещали выгодные ставки по ипотеке к концу года
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил НСН, что к декабрю ожидается снижение ключевой ставки, что снизит ипотечные ставки и привлечет граждан.
Рыночная ставка по ипотеке в 18% уже сдвинет рынок с мертвой точки, к концу года она станет приемлемой для вторичного рынка недвижимости, предположил ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с НСН.
Снижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) даже на 2 процентных пункта (п.п.) окажет мизерный эффект с точки зрения доступности рыночной ипотеки, считают некоторые эксперты. По их оценкам, в августе средние ставки по ипотеке окажутся в диапазоне от 19 до 26% годовых в зависимости от видов кредитования. По факту для большинства семей это все еще запретительный уровень. Он может быть комфортным разве что для тех заемщиков, которые зарабатывают около 300 тысяч рублей в месяц и более, пишет «Независимая газета». Ракута обрисовал ситуацию на рынке ипотеки.
«Снижение на два процентных пункта – это хороший сигнал в целом для рынка, но отметка в 20% все-таки заградительная. Когда значение рыночной ипотеки достигнет отметки хотя бы в 18%, тогда уже многие заемщики будут рассматривать ипотеку как альтернативу аренде. В сентябре ожидаем, что ЦБ либо оставит ставку без изменений, либо продолжит снижение. Если тенденция продолжится, то к концу года мы подойдем к желаемым значениям. Декабрь считается очень активным месяцем на рынке недвижимости. Если ставка снизится к этому времени, конечно, это сработает. Рынок вторичной недвижимости в таком случае будет приходить в себя. 18% - это все-таки тоже не массовая история для ипотеки. В таком случае ипотеку будут брать на короткий срок, если есть такая возможность, с быстрым закрытием. А также есть стратегия покупки недвижимости с последующим рефинансированием. Кто-то задумается о том, чтобы переложить деньги с депозитов в недвижимость», - отметил он.
Ракута подчеркнул, что на первичном рынке сегодня вырисовывается другая картина.
«Первичный рынок – это совсем другой сегмент, здесь не так сильно влияет изменение ключевой ставки. На этом рынке хорошо работает вариант с рассрочкой, это альтернатива у застройщиков сегодня, это 50% рынка. А еще 50% - это льготная история, семейная ипотека. На вторичном рынке подобных инструментов нет», - подытожил собеседник НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в эфире НСН предрекла провал законопроекту о списании ипотеки многодетным семьям.
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