Россияне пожаловались на главные страхи из-за ипотеки
Потеря работы и невозможность выплачивать кредит – основные страхи российских заемщиков из-за ипотеки. Результаты исследования онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka публикует РИА Новости.
Почти половина россиян, оформивших ипотеку, боятся потерять работу – 46%. Около четверти заемщиков – 23% - опасаются из-за болезни не суметь выплатить ипотеку. Выплат по больничному листу для погашения ипотечных взносов им не хватит.
Еще одним фактором риска является рост процентной ставки и ежемесячного платежа. Таких решений банка опасаются 22% опрошенных.
Отмечается, что при этом лишь 18 процентов опрошенных заемщиков оформили страхование.
В исследовании приняли участие 4,5 тысячи совершеннолетних потребителей финансовых услуг по всей России.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал свернуть льготную ипотеку в Москве и других регионах России. Также он посоветовал, куда стоит перенаправить высвободившие средства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru