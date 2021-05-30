Россияне пожаловались на главные страхи из-за ипотеки

Почти половина россиян, оформивших ипотеку, боятся потерять работу – 46%. Около четверти заемщиков – 23% - опасаются из-за болезни не суметь выплатить ипотеку. Выплат по больничному листу для погашения ипотечных взносов им не хватит.

Еще одним фактором риска является рост процентной ставки и ежемесячного платежа. Таких решений банка опасаются 22% опрошенных.

Отмечается, что при этом лишь 18 процентов опрошенных заемщиков оформили страхование.

В исследовании приняли участие 4,5 тысячи совершеннолетних потребителей финансовых услуг по всей России.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал свернуть льготную ипотеку в Москве и других регионах России. Также он посоветовал, куда стоит перенаправить высвободившие средства.

