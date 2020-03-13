Россияне переносят свои апрельские отпуска на май из-за коронавируса

Коронавирус охватил более 90 стран, наибольшему риску подвергнуты материковый Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить оформление туров в Италию, Корею и Иран. Взамен туристам предлагают поездки на другие направления. На другие страны официальный запрет не распространяется, компании продолжают бронировать путевки, а авиакомпании, как и раньше, продают билеты. В ближайшее время границы в Шенгенской зоне не будут закрыты.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в эфире НСН рассказала, что объемы бронирования резко сократились, туристы отказываются от поездок в Европу и переносят свои туры с апреля на май и более позднее время.