Россияне переносят свои апрельские отпуска на май из-за коронавируса
Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в эфире НСН рассказала, что туристы стараются воздерживаться от поездок в Европу.
Коронавирус охватил более 90 стран, наибольшему риску подвергнуты материковый Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить оформление туров в Италию, Корею и Иран. Взамен туристам предлагают поездки на другие направления. На другие страны официальный запрет не распространяется, компании продолжают бронировать путевки, а авиакомпании, как и раньше, продают билеты. В ближайшее время границы в Шенгенской зоне не будут закрыты.
Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в эфире НСН рассказала, что объемы бронирования резко сократились, туристы отказываются от поездок в Европу и переносят свои туры с апреля на май и более позднее время.
«На начало мая бронирование идет. Те, кто планировал свой отпуск на апрель, хотят перенести отпуск и отдохнуть как минимум в начале мая. Тунис, Кипр, Доминикана, Куба, Таиланд – популярные направления бронирований, которые сейчас происходят. Хочу сразу оговориться, что количество бронирований значительно уменьшилось, поэтому легко перечислять. Россия вглубь тоже активно продается. Европа популярностью совсем не пользуется. Стараются воздержаться. Все потянулись ближе к Африке. Видимо, там жарко, и вирус не выдерживает. Доминикана и Куба далеко, предполагаю, что лидерами продаж на майские праздники станут Россия, Турция, Кипр. И Тунис, возможно. Люди понимают, что вирус не будет вечно, и планировать свой летний отдых надо. Цены очень хорошие еще, несмотря на колебания курса. Продолжает работать система раннего бронирования», - рассказала она.
Эпидемия коронавируса в мире может остановиться к середине лета. Такое мнение высказал глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов. Специалист прогнозирует, что пандемия окончится примерно в июне-июле. По его мнению, в Китае пик заболеваемости был пройден 2 февраля.
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